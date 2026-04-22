Una targa della nuova sede del movimento politico è stata danneggiata a Napoli, con scritte che indicano che il generale Vannacci non è benvenuto. La nota allegata alla vicenda invita i sostenitori a evitare di transitare nella zona, usando un linguaggio diretto e senza mezzi termini. L’episodio si aggiunge ad altri episodi di vandalismo legati a questa organizzazione nel territorio partenopeo.

Alla vigilia dell’inaugurazione della sede a Napoli di Futuro Nazionale, il neopartito di Roberto Vannacci,la targa è stata vandalizzata. Dopo aver lasciato la Lega, il generale ha scelto di mettersi in proprio, ma la sua linea di destra ha fatto molto discutere, soprattutto per quanto riguarda l’argomento remigrazione. Ospite da poco a Pulp podcast in un confronto con Matteo Renzi,Vannacci doveva essere presenteall’inaugurazione della nuova sede del partito a Napoli prevista per oggi. Mala Rete No Kings Italia e gli attivisti del Laboratorio Insurgencia, non hanno gradito la presenza fisica del partito. Infatti, il logo è stato vandalizzato e i due movimentihanno rivendicato l’atto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Futuro Nazionale, vandalizzata targa nuova sede a Napoli: “Vannacci non è gradito”

Notizie correlate

Vandalizzata la targa della nuova sede di “Futuro nazionale” di VannacciÈ stata vandalizzata a Napoli targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione.

Napoli, vandalizzata la targa di Futuro Nazionale nel giorno dell’inaugurazione con VannacciVernice rossa sulla targa della sede del movimento legato al generale ed europarlamentare ex Lega.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale.

Napoli, vandalizzata la targa di Futuro Nazionale nel giorno dell’inaugurazione con VannacciImbrattata con spray la targa all’ingresso della sede di Futuro Nazionale, il movimento di estrema destra legato all'europarlamentare e generale Roberto Vannacci, la cui inaugurazione è prevista ogg ... fanpage.it

Vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro nazionale di VannacciÈ stata vandalizzata a Napoli targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione. Il gesto è stato rivendicato dagli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. Il ... napolitoday.it