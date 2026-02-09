Dopo l’atto vandalico arriva la nuova targa commemorativa ai Martiri delle Foibe

Dopo l’atto vandalico di ieri, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata sostituita con una nuova. La scritta era stata distrutta da qualcuno che voleva cancellare il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Ora una nuova targa ricorda quei momenti drammatici, mentre le autorità condannano l’atto di vandalismo.

Ieri la scoperta dal vile atto vandalico che ha distrutto la targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. In risposta al gesto di offesa, sempre nella giornata di ieri, Antonino Marcianò, responsabile del gruppo Nuovo fronte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Foibe Martiri Firenze: vandalizzata targa commemorativa per i martiri delle Foibe Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Foibe Martiri Argomenti discussi: Nuovo atto vandalico agli orti urbani della Garbatella, il municipio: Gesto vile; Brusimpiano, giovane si autodenuncia dopo l’atto vandalico. Risarcirà i danni; Devastato dai vandali: dopo i lavori si avvicina la riapertura dell'asilo comunale; Quel parco aperto a tutti i bambini, ma che è preso di mira dai vandali. FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FDI: CALANDRINI, SOLIDARIETÀ A KELANY DOPO ATTO VANDALICO A FONDI»Il senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d'Italia Latina, ha espresso ferma condanna per il vile atto vandalico che ... agenziagiornalisticaopinione.it Atti vandalici al Centro Sappusi di Marsala, Libera: Non ci stiamoNuovi atti vandalici al Centro Sappusi di Marsala. Libera dice no e lancia una raccolta fondi per riaprire uno storico presidio di legalità e integrazione ... marsalalive.it Gli arbitri, dopo aver atteso inutilmente i tempi previsti da regolamento, non hanno potuto che prendere atto della situazione di pericolo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.