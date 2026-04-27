Nuova Audi Q4 e-tron 2026 | 47.500€ e 592 km ora conviene?

La nuova Audi Q4 e-tron del 2026 presenta un design rivisitato e miglioramenti tecnici significativi. Il veicolo ora offre un’autonomia dichiarata di 592 chilometri e un prezzo di partenza di 47.500 euro. Rispetto ai modelli precedenti, sono stati introdotti aggiornamenti per l’infotainment e un calo dei listini, rendendo l’acquisto più accessibile rispetto alle versioni precedenti.

La nuova Audi Q4 e-tron 2026 non è solo un restyling estetico: è una rinfrescata profonda che porta il SUV elettrico più venduto di Ingolstadt a fare un salto generazionale su autonomia, infotainment e — soprattutto — listini in calo. La gamma resta articolata su Q4 SUV e Q4 Sportback, ma cambia tutto sotto la pelle: nuovo doppio (o triplo) schermo, ricarica fino a 185 kW, V2L che alimenta apparecchi esterni e prezzi che partono da 47.500 €. Cosa cambia col restyling 2026. Il design esterno è più deciso: griglia in tinta carrozzeria con elementi a contrasto in argento o nero, fari Matrix LED con quattro firme luminose digitali selezionabili dal guidatore, calandra ridisegnata.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi Q4 e-tron 2026: 47.500€ e 592 km, ora conviene? Audi Q4 e-tron 2026 : Vaut le Coup Avis Honnête + Pour/Contre Notizie correlate Leggi anche: Audi Q4 e-tron: più efficienza e autonomia con il restyling 2026 Audi Q4 e-tron cambia passo. Più efficiente, connessa e a prova di futuro‹ › 1 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 2 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 3 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 4 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 5 / 7 audi q4 e-tron 2026... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa sappiamo sull'auto elettrica più economica di Audi; Nuova Audi S5: ultra equilibrio prestazionale; Audi, stop alla produzione di A1 e Q2: a breve il ritorno dell'A2 | Quattroruote.it; Nuova Audi S5, la sportiva da famiglia. Nuova Audi Q4 E-Tron, più autonomia e digitalizzazione: fino a 592 km nel ciclo WLTPLa nuova Audi Q4 e-tron evolve il proprio ruolo nel segmento dei suv compatti elettrici con un aggiornamento che punta su efficienza, digitalizzazione e maggiore autonomia. (ANSA) ... ansa.it Nuova Audi Q4 e-tron, evoluzione elettricaEsternamente, la nuova Q4 e-tron vanta sbalzi anteriori ridotti grazie alle modifiche al frontale mentre restano i cerchi di grandi dimensioni, una carreggiata ampia e fiancate muscolose. Elemento cen ... auto.it Audi dice addio alla A1 e alla Q2: spazio alla nuova A2 e-tron x.com | Audi Q4 e-tron Ecco la nuova Q4 e-tron: il restyling è sostanziale e coinvolge sia l’esterno sia l’abitacolo, con aggiornamenti mirati anche sul piano tecnico. La gamma mantiene due tagli di batteria, da 63 e 82 kWh, abbinati a configurazioni a trazione posteri - facebook.com facebook