Nuoto Alzetta brilla a Riccione | bronzo e volo verso Parigi

Durante i campionati assoluti di nuoto a Riccione, una nuotatrice proveniente da Montereale Valcellina ha conquistato il suo secondo podio, ottenendo la medaglia di bronzo nella gara dei 200 farfalla. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni, con la nuotatrice che si è distinta per le sue prestazioni. L’atleta si prepara ora per i prossimi impegni, con l’obiettivo di qualificarsi per i prossimi eventi internazionali.

La giovane nuotatrice di Montereale Valcellina ha conquistato un secondo podio ai campionati assoluti di nuoto a Riccione, ottenendo la medaglia di bronzo nella specialità dei 200 farfalla. La ventenne, che rappresenta il gruppo Leosport Nice Footwear, ha confermato il proprio ottimo momento tecnico dopo aver già ottenuto l’oro nei 400 misti, assicurandosi contemporaneamente la qualificazione per i prossimi europei che si terranno a Parigi. La gestione tattica della gara e lo sprint finale. Il percorso verso il terzo gradino del podio è stato caratterizzato da una progressione costante e da una grande capacità di resistenza fisica. Durante i primi 50 metri di gara, l’atleta pordenonese ha registrato un tempo di 29.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, Alzetta brilla a Riccione: bronzo e volo verso Parigi Notizie correlate Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a RiccioneI riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Giada Alzetta vola a Riccione: oro nei 400 misti e pass per ParigiLa vasca di Riccione è diventata il palcoscenico di una prestazione straordinaria che proietta il nuoto pordenese verso le grandi scene... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | brilla D’Ambrosio Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti. Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a RiccioneI riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Con il ... oasport.it Chi è Giada Alzetta, il nome nuovo dei misti ai Campionati ItalianiC’è un volto nuovo da prendere in considerazione nel panorama del nuoto azzurro. Giada Alzetta, classe 2006, è la nuova campionessa italiana dei 400 ... oasport.it Serie A1 maschile 22ª giornata - Stagione 2025/26 Rari Nantes Florentia AC Group Canottieri Napoli Venerdì 17 aprile 19:15 Diretta RaiSport #serieA1 #pallanuoto #waterpolo #federnuoto - facebook.com facebook Nuoto, Curtis record italiano nei 50 sl a Riccione #nuoto x.com