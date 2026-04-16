LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per D’Ambrosio

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, Sara Curtis ha conquistato un’altra vittoria, confermando la sua presenza nelle prime posizioni. È stato inoltre presentato il nuotatore Jacopo Barbotti, che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni. La giornata si è aperta con le batterie del mattino, che sono state seguite da aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. Attese anche le prossime gare con grande interesse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.48: SARA CURTIS! 53?40 per la piemontese che fatica un po’ nel finale e non riesce ad avvicinare il record italiano ma la sorpresa è Emma Virginia Menicucci che chiude in 53?75 completando il miglioramento clamoroso di oltre un secondo in un giorno che le permette di strappare il pass per Parigi. Terza Tarantino con 54?30, non lontanissima dal personale 18.47: Ai 50 Curtis, Stevanato, Menicucci 18.46: Occhi puntati su Sara Curtis nella finale dei 100 stile libero donne. Queste le protagoniste: 1 ITA MORINI Sofia GS Fiamme Oro – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 2003 55.62 2 ITA BIAGIOTTI Matilde GS Fiamme Oro – Rari Nantes Florentia Asd 2005 55.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per D’Ambrosio Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: attesa per Curtis e D’Ambrosio nei 100 slCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: De Tullio si ritrova negli 800 sl! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: l’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.38: Alberto Razzetti è secondo con 1'5776 e si qualifica per gli ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it Terze giornate di batterie ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione Giornata positiva per gli Azzurri che questo pomeriggio sono chiamati alle finali, alla ricerca del titolo e del pass per gli Europei! link in bio o nelle storie per l’articolo completo con tutti i r - facebook.com facebook