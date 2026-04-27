Nuoto che bravo Alessandro Ragaini | per lui quattro medaglie di bronzo agli Assoluti di Riccione

I campionati italiani assoluti di nuoto si sono appena conclusi a Riccione, dove otto nuotatori delle Marche hanno preso parte alla competizione. Tra loro, Alessandro Ragaini si è distinto ottenendo quattro medaglie di bronzo, contribuendo a un risultato complessivo che include anche gli altri atleti della regione. La manifestazione ha visto in vasca diversi talenti, impegnati in varie gare di livello nazionale.

Si sono conclusi nei giorni scorsi i campionati italiani assoluti di nuoto che hanno visto impegnati a Riccione otto nuotatori delle Marche, che sono Alessandro Ragaini, Luca Sbacco, Alessio Fiorani e Giada Tarterini della Team Marche, Matteo Busilacchi, Filippo Mazzieri e Lucia Principi della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa AngioliniFIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al... Sweet Team tricolore, ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnatoNel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il... Tutti gli aggiornamenti Nuoto, che bravo Alessandro Ragaini: per lui quattro medaglie di bronzo agli Assoluti di RiccioneOttimo il comportamento dei marchigiani, con l'olimpionico diciannovenne di Castelplanio Alessandro Ragaini in grande evidenza ... anconatoday.it Nuoto, Assoluti Riccione: Pilato domina i 100 rana, bene Ragaini e LambertiLa prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione ha visto un avvio promettente con le batterie mattutine, caratterizzate da prestazioni di alto livello. L'evento, cruciale per l' ... it.blastingnews.com