Sweet Team tricolore ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnato

La squadra di nuoto pinnato Sweet Team ha conquistato 22 medaglie agli italiani assoluti, un risultato che dimostra la crescita del settore. La competizione si è svolta nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro, attirando molti appassionati e atleti da tutta Italia. Lo staff tecnico, guidato da Giancarlo Pagliarini, Andrea Pegoraro, Lorenzo Poppi, Fabrizio Agliolo Gallitto e Giorgia, ha accompagnato i nuotatori durante questa importante sfida. La presenza di numerosi atleti sulla linea di partenza ha reso la gara molto emozionante e combattuta.

Nel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il cui staff tecnico per la trasferta è stato formato da Giancarlo Pagliarini, Andrea Pegoraro, Lorenzo Poppi, Fabrizio Agliolo Gallitto, Giorgia Fresta, e Michele Russo, si è presentata in grande spolvero conquistando ben ventidue medaglie complessive, di cui tredici ori, sei argenti e tre bronzi, e conquistando il primo posto nel medagliere finale davanti ai bolognesi della So.Ge.Se e al CUS Bologna. Nelle prossime ore verrà diramato l'elenco dei convocati ai prossimi campionati del mondo universitari il nostro Valter Prampolini dovrebbe essere uno degli atleti che comporranno la selezione.