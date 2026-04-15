Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione | record nazionale nei 200 rana per Lisa Angiolini

La regione Toscana si è distinta nella seconda giornata dei campionati italiani assoluti di nuoto a Riccione, con tre atlete che hanno conquistato risultati importanti. Tra queste, Lisa Angiolini ha stabilito un record nazionale nei 200 metri rana. Le altre due atlete, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo, hanno ottenuto successi nelle rispettive discipline, contribuendo a un risultato complessivo positivo per la rappresentativa toscana.

FIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al femminile di Lisa Angiolini, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo. Una giornata di altissimo profilo tecnico e agonistico, che conferma la qualità del movimento regionale e la sua capacità di essere protagonista ai massimi livelli del nuoto italiano. La copertina è tutta per Lisa Angiolini (CarabinieriVirtus Buonconvento), che domina i 200 rana femminili in 2’22”28, conquista la medaglia d’oro e firma il nuovo record italiano della specialità. Una prestazione di assoluto valore, che impreziosisce ulteriormente il cammino dell’atleta toscana dopo il successo già ottenuto nella prima giornata nei 100 rana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa Angiolini Notizie correlate Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 slLa seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa... Lisa Angiolini vola tra le grandi: record italiano nei 200 rana e salto di qualità mondialeLisa Angiolini si prende la scena del nuoto azzurro con una prestazione che vale molto di più di un semplice successo cronometrico. Altri aggiornamenti Si parla di: Nuoto, Lisa Angiolini conquista il titolo italiano nei 100 rana e strappa il pass per gli Europei. Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa AngioliniFIRENZE - Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al femminile di Lisa Angiolini, Bianca Nannucci e Anna Chiar ... msn.com Record e titoli italiani: Lamberti e Angiolini protagonisti agli AssolutiGrande spettacolo nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, con due protagonisti assoluti che si raccontano ai ... oasport.it