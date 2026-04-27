Nuoro sciopero in Consiglio | le opposizioni bloccano tutto

I consiglieri di Nuoro hanno lasciato l’aula ieri pomeriggio, impedendo la prosecuzione dei lavori del Consiglio comunale. L’episodio ha causato il blocco delle attività dell’assemblea, mentre le opposizioni hanno deciso di abbandonare i lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi di questa decisione, che ha interrotto temporaneamente le sedute dell’ente locale.

? Cosa sapere I consiglieri di Nuoro abbandonano l'aula ieri pomeriggio provocando il blocco del Consiglio comunale.. La crisi tra maggioranza e opposizioni impedisce la discussione dell'ordine del giorno previsto.. Antonello Cucca, Ivan Pinna, Francesca De Ambrosis, Bastianella Buffoni e Pier Luigi Saiu hanno lasciato l’aula del Consiglio comunale di Nuoro ieri pomeriggio, provocando un blocco totale delle sedute per una profonda crisi politica tra maggioranza e opposizioni. Il clima all’interno del palazzo municipale è precipitato prima ancora che venisse discusso l’ordine del giorno previsto. I consiglieri appartenenti a Nuoro. A Capo, Cambiamo Nuoro e Forza Nuoro al centro, insieme ai rappresentanti di SiAmo Nuoro, hanno scelto la via dello sciopero parlamentare locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, sciopero in Consiglio: le opposizioni bloccano tutto Notizie correlate Plasma, lo scandalo in Consiglio. Calcinaro: fatto tutto il possibile. Ma è scontro con le opposizioniIl Consiglio regionale delle Marche si infiamma sul caso del plasma ‘buttato’, trasformando il dibattito in un duro scontro. Consiglio sprint. Le opposizioni contro AcquaroliConsiglio regionale sprint, la seduta di ieri è stata chiusa dal presidente Pasqui dopo poco più di due ore a causa dell’impossibilità di affrontare...