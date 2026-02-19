Consiglio sprint Le opposizioni contro Acquaroli

Il Consiglio regionale si è concluso in fretta ieri a causa dell’assenza di due assessori chiave, Consoli e Baldelli, che ha impedito di discutere alcune mozioni importanti. La seduta, durato poco più di due ore, è stata chiusa dal presidente Pasqui per mancanza di quorum. Le opposizioni avevano criticato la gestione, sostenendo che l’assenza degli assessori comprometteva il dibattito. La situazione ha creato tensioni tra i vari gruppi politici, lasciando molte questioni ancora aperte. La prossima convocazione è prevista per la settimana prossima.

Consiglio regionale sprint, la seduta di ieri è stata chiusa dal presidente Pasqui dopo poco più di due ore a causa dell'impossibilità di affrontare alcune mozioni all'ordine giorno per l'assenza degli assessori di riferimento, Consoli e Baldelli. Proteste da parte del consiglieri Pd, Fabrizio Cesetti ed Enrico Piergallini. Il primo ha ricordato come sia stata istituita la figura del sottosegretario alla presidenza "per dare voce alla giunta quando presidente e assessori sono assenti per impegni", mentre per Piergallini "l'assenza di esponenti della giunta non giustificava il rinvio della mozione sul tratto A14 Porto Sant'Elpidio-San Benedetto, dove ci sono stati morti e feriti: è un atto di indirizzo politico che spetta all'assemblea legislativa".