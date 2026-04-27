Nuoro il lascito del sacerdote ribelle | 150 anni da Asproni

A Nuoro il 29 aprile si terrà un dibattito dedicato all’eredità politica di Giorgio Asproni, il sacerdote ribelle scomparso da 150 anni. L’evento si concentrerà sull’impatto che il deputato mazziniano ha avuto nel contesto storico e politico locale. Verranno analizzati i suoi contributi e il ruolo che ha svolto nel corso degli anni, offrendo un quadro completo sulla sua figura e sul suo lascito.

? Cosa sapere Nuoro ospita il 29 aprile un dibattito sull'eredità politica di Giorgio Asproni.. L'incontro analizza il lascito del deputato mazziniano a 150 anni dalla morte.. Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 18:00, l’auditorium della biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro ospiterà un dibattito per ricostruire l’eredità politica di Giorgio Asproni a distanza di 150 anni dalla sua morte. Mentre la città si prepara ai festeggiamenti per il centenario del Nobel di Grazia Deledda, l’attenzione si sposta su una figura che ha segnato il Risorgimento sardo. L’Associazione Mazziniana Italiana, lavorando insieme all’ISTASAC, ha organizzato l’incontro dal titolo Pensiero e azione: il lascito di Giorgio Asproni a 150 anni dalla morte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, il lascito del sacerdote ribelle: 150 anni da Asproni Notizie correlate Messa in suffragio di Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti scomparso a 90 anniLa celebrazione nella chiesa di San Francesco Caracciolo, al Tricalle, dove pochi giorni fa una folla si è radunata per l'ultimo saluto al religioso... Il sacerdote del lago che (a 97 anni) festeggia il Capodanno cinese a Hong KongC'è anche il mandellese Padre Mario Marazzi, 97 anni, tra coloro che in questi giorni stanno festeggiando il Capodanno cinese in apertura dell'Anno...