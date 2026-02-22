Il sacerdote del lago che a 97 anni festeggia il Capodanno cinese a Hong Kong

Il sacerdote del lago, Padre Mario Marazzi, 97 anni, ha deciso di celebrare il Capodanno cinese a Hong Kong nel giorno dell'Anno del Cavallo. La sua scelta nasce dal desiderio di condividere questa tradizione con amici e comunità locali, nonostante l’età avanzata. Marazzi si è recato in città portando con sé ricordi e simboli della cultura cinese. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti partecipanti alla festa. La celebrazione continua con entusiasmo nel cuore della città.

C'è anche il mandellese Padre Mario Marazzi, 97 anni, tra coloro che in questi giorni stanno festeggiando il Capodanno cinese in apertura dell'Anno del Cavallo. Il religioso del lago si trova a Hong Kong dagli anni sessanta per svolgere il suo mandato personale a spirituale quale missionario del Pime, il Pontificio Istituto missioni estere, congregazione da dove partì la sua formazione sacerdotale dopo aver lasciato il lavoro alla ditta Icma di Mandello. Nella struttura dove vive attualmente, gestita dalla Caritas, padre Mario vive questa settimana speciale che fino all'inizio di marzo è caratterizzata dai festeggiamenti per il Capodanno cinese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it I Bandierai degli Uffizi a Hong Kong per il capodanno cineseI Bandierai degli Uffizi parteciperanno alla parata di Hong Kong per il Capodanno cinese. 20 anni di carcere a Jimmy Lai. Il monito cinese per Hong KongIl tribunale di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai a 20 anni di carcere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Don Patriciello, ‘fratelli camorristi, vi voglio bene, sono il vostro parroco’; Don Gianluigi Braga lascia Lucino dopo 18 anni. I fedeli vorrebbero raccogliere firme per farlo restare; Le seconde generazioni in piazza per l’influencer e altre storie; Don Daniele Laghi a Tesero, informazioni e ascolto: Le Olimpiadi? Un’esperienza unica - Fiemme - Fassa. - HONG KONG ( 1988) FORMULA SUPER-CENTO : N 216 JEREMY COTTERIL ( SPRINT/ROTAX) , N 215 GARY MOYNIHAN ( WIGHT/ROTAX) - Si ringrazia Blade Runner. (Luca) - facebook.com facebook Orologi svizzeri: export in calo, frenano Cina e Hong Kong • Le vendite di orologi elvetici all’estero registrano un -1,7% nel 2025; Stati Uniti in ripresa grazie alla riduzione dei dazi, Europa stabile e Asia in contrazione. x.com