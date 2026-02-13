Messa in suffragio di Don Panfilo Argentieri il sacerdote amato da tutti scomparso a 90 anni

Da chietitoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti, è stato ricordato ieri a Chieti con una messa di suffragio nella chiesa di San Francesco Caracciolo, dove ha consacrato la sua vita per oltre cinquant’anni, dopo la sua scomparsa domenica scorsa a 90 anni.

La celebrazione nella chiesa di San Francesco Caracciolo, al Tricalle, dove pochi giorni fa una folla si è radunata per l'ultimo saluto al religioso lontano dalle ipocrisie e sempre umile Fissata la data della messa di suffragio di Don Panfilo Argentieri, parroco emerito di San Francesco Caracciolo, a Chieti, scomparso nella serata di domenica 8 febbraio, all'età di 90 anni. In tanti, nei giorni scorsi, hanno reso omaggio a un sacerdote amato da tutti, che si faceva apprezzare per la sua umiltà e la sincera vicinanza ai molti che gli si rivolgevano. L'estate scorsa, don Panfilo era rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli aveva causato diversi problemi fisici e in quell'occasione l'intera città si mobilitò per mostrargli affetto e vicinanza, così come accaduto a ottobre, in occasione del suo novantesimo compleanno.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su don panfilo

