Nuoro 950mila euro per sconfiggere parassiti e roditori nel territorio

La Provincia di Nuoro ha ottenuto un finanziamento di 950.000 euro proveniente dai fondi regionali destinati alla lotta contro parassiti e roditori. Le risorse serviranno a finanziare interventi di disinfestazione nel territorio, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. Le attività di intervento saranno rivolte alle zone più colpite dal problema. La somma sarà utilizzata per interventi di prevenzione e controllo, secondo quanto previsto dalle autorità regionali.

?? Cosa sapere La Provincia di Nuoro riceve 950.000 euro per la lotta a parassiti e roditori. I fondi regionali finanziano interventi di disinfestazione per la salute pubblica nel territorio. La Provincia di Nuoro riceve 950.000 euro per finanziare la lotta contro parassiti e roditori, una misura approvata dall'assessora Laconi per proteggere la salute pubblica in tutta l'area territoriale. Il piano d'azione, che si inserisce in un quadro regionale più ampio da 8,5 milioni di euro destinati a tut .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, 950mila euro per sconfiggere parassiti e roditori nel territorio Notizie correlate Nuoro punta sull’Einstein Telescope: un patto istituzionale per rilanciare ricerca e sviluppo nel territorio.Nuoro si prepara a una svolta storica, un’opportunità che potrebbe ridefinire il suo ruolo nel panorama della ricerca scientifica e dello sviluppo... Scuola di Levata: via i rischi sismici, finiti i lavori da 950mila euroGli studenti della scuola primaria Don Grioli di Levata hanno finalmente riacquistato la piena serenità all’interno del proprio plesso scolastico. Una raccolta di contenuti Emilia-Romagna: 950mila euro per messa in sicurezza Appennino riminese -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - Il secondo intervento da 200mila euro, finanziato con risorse regionali, e' concentrato sulla localita' di Schigno. Qui e' prevista la manutenzione ... borsaitaliana.it Nuoro, per incassare la pensione fa risultare viva la madre morta da 13 anniAvrebbe continuato a percepire per oltre 13 anni la pensione della madre deceduta, incassando indebitamente circa 226mila euro. Per questo una donna di origine nuorese, residente in Abruzzo, è finita ... unionesarda.it