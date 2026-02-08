Nuoro punta sull’Einstein Telescope | un patto istituzionale per rilanciare ricerca e sviluppo nel territorio

Nuoro si avvicina a una svolta storica. La città ha firmato un patto istituzionale per attirare l’Einstein Telescope, un progetto che può cambiare il volto del territorio. Ora si lavora per rilanciare la ricerca e lo sviluppo, puntando su questa grande occasione.

Nuoro si prepara a una svolta storica, un’opportunità che potrebbe ridefinire il suo ruolo nel panorama della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico italiano. Il Partito Democratico nuorese ha promosso un confronto cruciale, un vero e proprio patto tra istituzioni, per affrontare la sfida rappresentata dall’Einstein Telescope (ET), un progetto di rilevamento delle onde gravitazionali di portata internazionale. L’incontro, avvenuto domenica 8 febbraio 2026, ha visto convergere voci e competenze da diversi livelli amministrativi, dal Comune alla Provincia, con l’obiettivo di trasformare un ambizioso progetto scientifico in un motore di crescita per l’intero territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

