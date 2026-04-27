Cosa: Intrattenimento violento, l’ultimo capitolo dell’antologia teatrale scritta e diretta da Eleonora Danco. Dove e Quando: Al Teatro Vascello (Via G. Carini 78, Roma), in scena dal 28 al 30 aprile alle ore 21. Perché: Per assistere a uno spettacolo performativo, tragicomico e viscerale, arricchito da un linguaggio diretto e dalla partecipazione in voce di M¥SS KETA. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più radicali della stagione teatrale. Dal 28 al 30 aprile, il Teatro Vascello ospita Intrattenimento violento, la nuova produzione curata da La Fabbrica dell’Attore che vede come protagonista assoluta Eleonora Danco.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - ntrattenimento Violento: L’Antologia di Eleonora Danco al Teatro Vascello

dal 22 al 30 aprile ANTOLOGIA DANCOi di e con Eleonora Danco

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