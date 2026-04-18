Dal 22 aprile al Teatro Vascello, si terrà un evento dedicato all’opera di Eleonora Danco, artista nota per il suo lavoro come regista teatrale e cinematografica, drammaturga e performer. La sua figura è riconosciuta come un punto di riferimento nel panorama culturale, grazie anche alla sua attività di scrittrice. La programmazione propone un’antologia delle sue opere, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire la sua produzione artistica.

Eleonora Danco è un fenomeno di culto. Regista teatrale e cinematografica, drammaturga e performer in grado di alimentare un fluxus joyciano, scrittrice. È l'unica autrice kamikaze che mette a repentaglio il corpo. È un'audace sperimentatrice di linguaggi, ritmi, provazioni e ironie. La sua è una scrittura d’immagini con un forte impatto evocativo. Utilizza u linguaggio universale libero, visionario, toccante Antologia Danco, tre spettacoli di e conEleonora Dancosaranno in scena alTeatro Vascellodal22al30 aprile. È il testo da cui è tratto il suo ultimo film N-EGO. Narra le vicissitudini di una performer di teatro contemporaneo e la sua lotta per conquistare il palcoscenico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antologia Danco dal 22 aprile al Teatro Vascello

ANTOLOGIA DANCO

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