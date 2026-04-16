Eleonora Danco | l’antologia teatrale in scena al Vascello

Al teatro Vascello è in scena un’antologia che raccoglie tre spettacoli teatrali scritti, diretti e interpretati da Eleonora Danco. Le rappresentazioni sono intitolate dEVERSIVO, Sabbia e Intrattenimento violento. La rassegna presenta una selezione di lavori dell’artista, nota per il suo approccio diretto e personale alla scena. Le pièce sono state messe in scena in modo da offrire uno spaccato delle sue tematiche e del suo stile artistico.

Cosa: Un’antologia di tre acclamati spettacoli teatrali scritti, diretti e interpretati da Eleonora Danco: dEVERSIVO, Sabbia e Intrattenimento violento. Dove e Quando: Sul palcoscenico del Teatro Vascello di Roma, a partire dal 22 fino al 30 aprile 2026. Perché: Per immergersi nella poetica radicale di una delle autrici più audaci della scena contemporanea italiana, esplorando oltre vent’anni di instancabile ricerca performativa. Un viaggio teatrale tra radicalità e visione. Il panorama teatrale capitolino si prepara ad accogliere una delle figure più dirompenti e originali della scena contemporanea italiana. Dal 22 al 30 aprile 2026, il palcoscenico del Teatro Vascello ospiterà un’imperdibile antologia dedicata alle opere di Eleonora Danco.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Eleonora Danco: l’antologia teatrale in scena al Vascello dal 22 al 30 aprile ANTOLOGIA DANCOi di e con Eleonora Danco Notizie correlate Eleonora Danco in scena con "Sabbia": un viaggio tra desiderio, identità e ipocrisie socialiVenerdì 13 febbraio al Teatro Rasi, la Stagione dei teatri 2025-2026 di Ravenna Teatro ospita Sabbia, una performance solitaria e corale insieme, che... Al Rouge et Noir proiezione speciale di “n-Ego”: la regista Eleonora Danco in salaAl cinema Rouge et Noir proiezione speciale di “n-Ego” secondo film di Eleonora Danco, presentato in concorso al Film Festival di Torino 2024, con i... Una raccolta di contenuti «L’impronta di De Chirico». Domani al cinema Azzurro di Ancona verrà proiettato n-Ego di Eleonora DancoDomani alle 21, al Cinema Azzurro di Ancona, proiezione speciale del lungometraggio n-Ego, alla presenza della regista e attrice Eleonora Danco, fra le voci più significative del teatro e del cinema ... corriereadriatico.it La performance di Eleonora Danco, come un disegno sulla sabbiaVenerdì alle ore 21 al teatro Rasi di Ravenna, la ’Stagione dei teatri 2025-2026’ ospiterà ’Sabbia’, una performance solitaria e corale insieme di Eleonora Danco, che attraversa i margini sfidando ... ilrestodelcarlino.it