Roma in vendita il palazzo dove ha vissuto Giovanni Paolo II | ecco la cifra

A Roma è in vendita il palazzo che ha ospitato Giovanni Paolo II prima della sua elezione a Papa. L'edificio, ricco di storia, fu la residenza del futuro pontefice durante i suoi anni giovanili e prima di assumere l’incarico papale. La proprietà è stata messa sul mercato, e la cifra richiesta è stata resa nota. La vendita riguarda un sito che rappresenta un legame particolare con la figura di Giovanni Paolo II.

Un luogo storico e pieno di significato. Prima di diventare Papa, quando ancora era per tutti soltanto Karol Woityla, Papa Giovanni Paolo II ha vissuto a pochi passi dal Quirinale, nel cuore di Roma, in uno straordinario palazzo del XVII secolo testimone di secoli di storia europea che oggi è in vendita per la cifra di 30 milioni di euro. La residenza di Woityla. È tra queste mura che il futuro Papa Giovanni Paolo II ha studiato e vissuto dando un maggiore significato storico a una proprietà già di per sé straordinaria. La residenza è completata da un giardino privato da 614 mq che offre una rara oasi di privacy nel centro di Roma. Grazie a una superficie complessiva di 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Roma, in vendita il palazzo dove ha vissuto Papa Giovanni Paolo IIQuando Papa Giovanni Paolo II era solo Karol Wojty?a, ha vissuto in questo collegio nel centro di Roma.

In vendita per 30 milioni lo storico palazzo del ‘600 dove ha studiato Papa Giovanni Paolo II a RomaÈ in vendita uno dei gioielli più segreti di Roma: uno storico Palazzo, ex chiesa sconsacrata, a due passi dal Quirinale che ha ospitato Papa...

Temi più discussi: Roma, in vendita il palazzo dove visse Wojty?a prima di diventare Papa: 40 camere e 15 bagni, ecco il gioiello a due passi dal Quirinale; Maurizio Cattelan diventa confessore per Pasqua e mette in vendita il Papa; Ecco come aggiudicarsi la più famosa opera di Maurizio Cattelan per poco più di 2mila euro; Roma in vendita il palazzo dove ha vissuto Papa Giovanni Paolo II.

Roma, in vendita il palazzo dove visse Giovanni Paolo II: sul mercato a 30 milioni di euroRoma, in vendita il palazzo dove visse Giovanni Paolo II: la proprietà da oltre 3.500 mq nel cuore del Quirinale è sul mercato a 30 milioni di euro. tgcom24.mediaset.it

Roma, in vendita il palazzo dove ha vissuto Giovanni Paolo II: ecco la cifraUn luogo storico e pieno di significato. Prima di diventare Papa, quando ancora era per tutti soltanto Karol Woityla, Papa Giovanni Paolo II ha vissuto a pochi passi dal Quirinale, nel cuore di Roma, ... ilgiornale.it

Prima di diventare Papa, Karol Wojtyla, destinato a diventare Papa Giovanni Paolo II, viveva qui. A pochi passi dal Quirinale, nel cuore di Roma, questo straordinario palazzo del XVII secolo si erge come una rara testimonianza di secoli di storia europea. - facebook.com facebook

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