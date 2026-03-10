Una comunità da oltre 6 mila famiglie | il vescovo Corazza in visita pastorale nelle parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista

Il vescovo Livio Corazza sta portando avanti la sua visita pastorale nelle parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista, coinvolgendo una comunità composta da oltre 6 mila famiglie. L'itinerario durerà fino al 15 marzo, durante il quale incontrerà i membri delle due parrocchie per ascoltare le loro esigenze e condividere momenti di preghiera e riflessione.

Le due parrocchie formano una unità pastorale con oltre 6000 famiglie e più di 13.000 persone e da tre mesi sono affidate entrambe a don Mauro Dall'Agata, coadiuvato dal cappellano don Jean Claude Atsutse Continua la visita pastorale del vescovo Livio Corazza, che fino al 15 marzo incontrerà le parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista. Le due parrocchie formano una unità pastorale con oltre 6000 famiglie e più di 13.000 persone e da tre mesi sono affidate entrambe a don Mauro Dall'Agata, coadiuvato dal cappellano don Jean Claude Atsutse. Martedì alle 20 a San Pio X il vescovo incontrerà i giovani della parrocchia il gruppo medie, gli scout dell'alta squadriglia, il clan-noviziato, le squadre di calcio.