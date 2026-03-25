All' ospedale Meyer un nuovo piano operatorio all’avanguardia per la chirurgia sui piccoli pazienti FOTO

All'ospedale Meyer è stato introdotto un nuovo piano operatorio realizzato in carbonio di ultima generazione, specificamente progettato per interventi sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche sui bambini. Il nuovo dispositivo viene utilizzato durante le operazioni di chirurgia spinale e rappresenta un aggiornamento tecnologico per le procedure eseguite in reparto.

Si tratta di un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti. A donare al Meyer l’apparecchiatura, del valore di 150mila euro, sono la Fondazione Fiorenzo Fratini onlus, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Meyer. Il piano operatorio deve rendere possibile l’utilizzo delle apparecchiature necessarie al mantenimento delle condizioni vitali del paziente e delle indagini intraoperatorie necessarie al buon esisto dell’intervento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - All'ospedale Meyer un nuovo piano operatorio all’avanguardia per la chirurgia sui piccoli pazienti / FOTO Articoli correlati Leggi anche: Un piano operatorio da 150mila euro al Meyer per operare i bambini alla colonna vertebrale Ampliata la chirurgia oncologica degli Ifo Regina Elena e San Gallicano: un nuovo blocco operatorio da oltre 2.2 milioniAvviate anche nuove assunzioni: 17 anestesisti e 27 infermieri dedicati al blocco operatorio. Tutto quello che riguarda All'ospedale Meyer un nuovo piano... Temi più discussi: Meyer. Un piano operatorio all’avanguardia per l’Ortopedia pediatrica; Un tavolo operatorio di ultima generazione per il Meyer: faciliterà gli interventi spinali complessi; Investita da un'auto a Prato: grave bambina di 5 anni; Gianpaolo Donzelli, il medico dei bambini muore a 78 anni: era un luminare della neonatologia italiana. Zampa in visita all’Ospedale Meyer: Una realtà di grandissimo livello per competenza e dedizioneLa salute dei bambini va sempre al primo posto ha detto la Sottosegretaria alla Salute Zampa in visita all’ospedale pediatrico fiorentino, seconda tappa di un percorso di conoscenza ed ... quotidianosanita.it Firenze, al Meyer un nuovo giardino e una rosa dedicata all’ospedaleSi tratta di un primo passo per la realizzazione del progetto Meyer in green. Sempre nell’ambito di questo percorso, è stata creata una rosa dedicata all’ospedale pediatrico fiorentino: adesso un ... lanazione.it All'ospedale Meyer un nuovo piano operatorio all’avanguardia per la chirurgia sui piccoli pazienti / FOTO x.com Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer - facebook.com facebook