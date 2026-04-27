Novara chiude la scuola media dell' Immacolata

La scuola media dell'Istituto Immacolata di Novara ha annunciato la chiusura. La notizia è stata comunicata alle famiglie la settimana scorsa attraverso una lettera firmata dalla direttrice, suor Guseppina Teruggi. La decisione riguarda l'interruzione delle attività scolastiche presso questa struttura. La comunicazione è stata inviata ai genitori coinvolti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Chiude la scuola media dell'Istituto Immacolata di Novara. La comunicazione è arrivata alle famiglie della scuola la scorsa settimana, tramite una lettera firmata dalla direttrice suor Guseppina Teruggi. Chiude la scuola secondaria di primo grado, con l'offerta formativa non più presentata.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate "Marciapiedi, strada e scuola tra le priorità. Il cantiere dell’ex scuola media è in difficoltà"Jacopo Angeletti, assessore ai Lavori pubblici, fa il punto degli interventi in città. Monreale, la Madonna dell’Immacolata torna all’altare: miracolo di coloriLa chiesa di San Francesco a Monreale ha riaccolto la sua effige settecentesca della Madonna dell’Immacolata, che dopo un accurato intervento di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Asili, il Comune di Novara non può assumere. E affida un’altra gestione ai privati; Chiude la scuola per l'infanzia di San Pelajo: Trenta famiglie senza scuola per i propri figli; Calcio Serie C – Il Novara chiude una stagione anonima vincendo 0-2 ad Ospitaletto; Serie C Girone A, colpo esterno del Novara che chiude il campionato con una vittoria. Due a zero sul campo dell'Ospitaletto. Guardate tutti la cupola questa sera e fate un applauso alle nostre ragazze!!! Forza Hockey Novara!!!! - facebook.com facebook Novara 2026/27 Sezonu Kadrosu S: Cambi - Carraro OPP: Grobelna - Weske OH: Tolok - Alsmeier - Herbots - Perinelli MB: Kudiess - Bonifacio - Squarcini - Bartolini L: Moro - De Nardi x.com