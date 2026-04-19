Monreale la Madonna dell’Immacolata torna all’altare | miracolo di colori

A Monreale, nella chiesa di San Francesco, la statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata rimossa dall’altare durante un intervento di restauro e successivamente ricolocata. L’opera, che rappresenta la Madonna, è stata sottoposta a interventi di conservazione e si trova ora nuovamente in posizione di rilievo all’interno della chiesa. La riapertura al pubblico della statua si è verificata dopo il completamento dei lavori di restauro.

La chiesa di San Francesco a Monreale ha riaccolto la sua effige settecentesca della Madonna dell’Immacolata, che dopo un accurato intervento di restauro è tornata a presiedere l’altare della parrocchia. L’opera, che la tradizione attribuisce allo scultore Quattrocchi, ha riacquistato la sua originaria vivacità cromatica grazie al lavoro specialistico svolto dallo studio Keramos di Palermo, rendendo nuovamente visibile il valore artistico e devozionale del manufatto. Investimenti mirati e conservazione del patrimonio locale. Il recupero estetico e strutturale della statua non è stato solo un atto di cura verso il sacro, ma il risultato di una gestione economica precisa, dove un contributo regionale di 10 mila euro ha permesso di superare i problemi legati al degrado delle superfici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monreale, la Madonna dell’Immacolata torna all’altare: miracolo di colori Notizie correlate Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San FrancescoMonreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco,... Monreale, completato il restauro della Madonna dell'Immacolata nella chiesa di San FrancescoLa statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco a Monreale, ritrovando lo...