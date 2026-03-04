Novara ha conquistato la qualificazione alle semifinali scudetto di volley femminile, vincendo le ultime due partite e superando Chieri, che si è arresa. Tolok ha segnato 30 punti nella partita decisiva, contribuendo alla vittoria. La squadra avversaria ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato. La sfida si è conclusa con il risultato finale che ha promosso Novara.

Novara si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie contro Chieri: dopo essersi imposte per 3-1 nel match disputato tre giorni fa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, le Zanzare hanno avuto la meglio al tie-break in occasione di gara-2 e possono così proseguire la propria avventura nei playoff che assegnano il tricolore. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono riuscite a rialzare la testa dopo aver perso secondo e terzo set, recuperando lo svantaggio e poi facendo festa in trasferta per 3-2 (25-20; 22-25; 21-25; 25-18; 18-16), meritandosi così l’attesissimo duello con Conegliano: la serie al meglio delle cinque partite contro le Campionesse d’Italia sarà durissima, ma le rosablù hanno tutte le carte in regola per provare a impensierire la corazzata veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novara ruggisce in rimonta, Tolok serve il trentello e Chieri si arrende: Zanzare in semifinale scudetto

Novara batte Chieri 3-1 nella prima gara dei playoff scudetto, Tolok in evidenza con 29 puntiIn campo si è giocata una sfida serrata tra due squadre di alto livello, con l’Igor Gorgonzola Novara a dettare i tempi e a capitalizzare su una...

Novara strapazza Milano in Coppa Italia: Tolok vince il duello con Egonu, le Zanzare meritano la Final FourNovara si è imposta per 3-1 (21-25; 26-24; 25-19; 25-18) e si è così qualificata alla Final Four, che andrà in scena a Torino nel weekend del 24-25...