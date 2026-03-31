Igor Volley la prima conferma è Tatiana Tolok

Da novaratoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Igor Volley ha annunciato la riconferma di Tatiana Tolok per la stagione 20262027. La giocatrice russa, arrivata nella squadra nella stagione 20242025, continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato. La Tolok è alla sua terza annata con il club e resta una figura centrale nel roster.

La prima conferma per il 20262027 si chiama Tatiana Tolok. Terza stagione in maglia Igor Volley per l'opposto russo arrivata in città nella stagione 20242025. L'atleta, che all'arrivo aveva già firmato un biennale, a fine stagione aveva prolungato fino a giugno 2027, confermano tutto quanto. Fra le protagoniste assolute della stagione da poco finita, Tolok rappresenta un importante punto di riferimento e una base più che fondamentale. Al momento sono sette le atlete che hanno salutato la società, oltre al tecnico Lorenzo Bernardi. Eroe per caso: il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna. Il racconto al Tg1... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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