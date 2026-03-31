Igor Volley la prima conferma è Tatiana Tolok

L'Igor Volley ha annunciato la riconferma di Tatiana Tolok per la stagione 20262027. La giocatrice russa, arrivata nella squadra nella stagione 20242025, continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato. La Tolok è alla sua terza annata con il club e resta una figura centrale nel roster.

La prima conferma per il 20262027 si chiama Tatiana Tolok. Terza stagione in maglia Igor Volley per l'opposto russo arrivata in città nella stagione 20242025. L'atleta, che all'arrivo aveva già firmato un biennale, a fine stagione aveva prolungato fino a giugno 2027, confermano tutto quanto. Fra le protagoniste assolute della stagione da poco finita, Tolok rappresenta un importante punto di riferimento e una base più che fondamentale. Al momento sono sette le atlete che hanno salutato la società, oltre al tecnico Lorenzo Bernardi. Eroe per caso: il viceallenatore dell’Igor Novara salva una donna. Il racconto al Tg1... 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo Leggi anche: LIVE Novara-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor ad un successo importante Aggiornamenti e contenuti dedicati su Igor Volley Temi più discussi: L'Igor Novara divorzia da Lorenzo Bernardi; Igor Volley, via quasi la metà della squadra: chi sono le sette atlete che lasciano la società; LORENZO BERNARDI NON E’ PIU’ L’ALLENATORE DELL’IGOR VOLLEY NOVARA; La Igor Volley volta pagina: ufficiale l'addio a Lorenzo Bernardi. Igor Volley, arriva la prima conferma: Tatiana Tolok rimane in biancazzurroDopo l'addio di Bernardi e di sette giocatrici, arriva la prima conferma in casa Igor Volley: si tratta della russa Tatiana Tolok. lavocedinovara.com Igor Volley, inizia la rivoluzione: sono sette gli addii in casa biancazzurraSette addii confermati in casa Igor Volley Novara: inizia la rivoluzione biancazzurra in vista della stagione 2026/27. lavocedinovara.com Pallavolo A1F - Raffica di saluti per la Igor Volley Novara: sette giocatrici in partenza x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. . MAYU ISHIKAWA Rivediamoci tutti i punti messi a terra nelle fasi playoff da Mayu Ishikawa, schiacciatrice della Igor Volley Novara Segui i Playoff Scudetto su RaiSport, DAZN e VBTV #iLovevolley #volley #volleyb - facebook.com facebook