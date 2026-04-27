Notte Rosa con le voci di Sanremo | J-Ax Ditonellapiaga Samurai Jay Eddie Brock protagonisti sul palco di Rtl
La Notte Rosa di Riccione prende il via venerdì 19 giugno con un evento musicale su Rtl, che vede protagonisti artisti come J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. La serata anticipa l’atmosfera festiva dell’estate e si svolge in un contesto di intrattenimento con musica dal vivo e spettacoli sul palco. L’evento coinvolge numerosi spettatori e pubblico presente in loco.
Si accendono già i riflettori sulla Notte Rosa di Riccione: venerdì 19 giugno si alza il volume con un grande evento che anticipa l’atmosfera calda dell’estate. Radio ufficiale della serata sarà Rtl 102.5 pronta a trasformare la città in un palcoscenico esplosivo tra musica, spettacolo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Una raccolta di contenuti
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