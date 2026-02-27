sanremo 2026 belen rodriguez irrompe sul palco con il microfono spento dopo la serenata di samurai jay

A Sanremo 2026, la scena si anima improvvisamente quando Belen Rodriguez entra sul palco senza parlare, con il microfono spento, subito dopo la serenata di Samurai Jay. La sua presenza, annunciata da voci di corridoio, si concretizza solo ora, lasciando il pubblico senza parole. Durante l’esordio di Samurai Jay all’Ariston, invece, rimaneva solo con le ballerine, senza apparizioni a sorpresa.

Si vociferava della sua presenza fin dalla prima puntata e invece nulla. Samurai Jay è stato infatti circondato soltanto dalle sue ballerine durante l’esordio all’Ariston. Di Belen si era sentita soltanto la voce. Discorso ben diverso, invece, per quanto riguarda la terza serata di Sanremo 2026. Durante Ossessione, infatti, ecco spuntare l’argentina. Il suo ritorno in uno dei teatri più famosi d’Italia, però, non è andato come ci si sarebbe potuto aspettare. Belen ignorata a Sanremo. Il brano che Samurai Jay ha portato a Sanremo gli permetterà di raccogliere i frutti tra qualche mese, con l’arrivo del gran caldo. Una hit estiva anticipata, che lo spingerà a girare l’Italia, facendo ballare tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

