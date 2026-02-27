Sanremo 2026 Belen in playback fuori sincro | la gaffe sul palco con Samurai Jay

Durante l'esibizione di Samurai Jay a Sanremo 2026, Belen Rodriguez ha commesso una gaffe in diretta, risultando in playback non sincronizzato con il brano. La showgirl è apparsa fuori tempo, creando un momento imprevisto sul palco. La performance è durata pochi istanti, ma il pubblico ha notato immediatamente il problema di sincronizzazione. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media presenti sul luogo.

Gaffe di Belen Rodriguez durante la sua breve comparsa nel corso dell'esibizione di Samurai Jay. Per la prima volta durante la terza serata del Festival, la showgirl è comparsa in prima persona in cima alla scala dell'Ariston per recitare il vocale inserito dall'artista napoletano nel brano: "Amore stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento". Dalla diretta tv si nota però chiaramente che la voce di Belen parte prima che lei stessa avvicini il microfono alla bocca e pronunci la frase, risultando fuori sincro e lasciando intendere che quella parte fosse comunque registrata come durante l'esibizione della prima serata. La showgirl argentina sarà sul palco di Sanremo anche oggi in occasione della serata dei duetti.