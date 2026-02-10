Incidente in A4 in Brianza 10 carabinieri feriti dopo un ribaltamento | andavano alle Olimpiadi

Questa mattina sull’autostrada A4 in Brianza, un’auto dei carabinieri si è ribaltata durante un inseguimento. Dieci militari sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Il mezzo è finito fuori strada, ma fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stavano tornando dalle Olimpiadi quando l’incidente è avvenuto. La strada è stata chiusa per alcune ore per i rilievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia stradale. La dinamica dell

Dieci carabinieri feriti e accompagnati in ospedale e un mezzo militare ribaltato dopo un incidente lungo l'autostrada A4 in Brianza. Una camionetta dell'Arma è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì 9 febbraio, all'altezza del tratto tra Trezzo sull'Adda.

