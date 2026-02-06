Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi | dodici persone evacuate sette persone portate in ospedale

Questa notte, un incendio scoppiato in via Crespi a Milano ha costretto all’evacuazione di dodici persone. Sette di loro sono state portate in ospedale per controlli. L’incendio si è sviluppato alle 3 di notte in un palazzo tra viale Monza e viale Pasteur. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme, ma il timore era che si potessero diffondere. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Milano, 6 febbraio 2026 – Tredici persone, sette delle quali sono state portate in ospedale, sono rimaste coinvolte in un incendio accaduto alle 3 della notte scorsa in via Pietro Crespi, strada laterale di viale Monza fra Pasteur e Rovereto, a Milano. Sette persone sono state portate all'ospedale Niguarda, a causa di una iniziale intossicazione da fumo. Nessuna è tuttavia in condizioni gravi, sei sono invece state curate sul posto. Sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili dl fuoco per domare le fiamme sulle cui cause si sta indagando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedale Approfondimenti su Milano Incendio “Incendio terribile!”. Terrore in Italia, persone evacuate dal palazzo: la corsa in ospedale Nella sera di un giorno qualunque, un incendio improvviso ha causato panico e evacuazioni in un edificio italiano. Como, incendio al dormitorio per bisognosi: evacuate 40 persone nella notte Nella notte di Como si è verificato un incendio all’interno di un dormitorio per persone in difficoltà, situato nell’ex caserma dei Carabinieri di via Borgovico 150. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Incendio Argomenti discussi: Incendio nella notte a Badia al Pino, evacuato un appartamento sopra la Casa della Salute; Incendio nella notte nella zona di Villa Tasca, va in fiamme il capanno di un'abitazione; Scoppia un grosso incendio nella notte in via Po: due baracche distrutte dalle fiamme; Incendio in un appartamento a Poviglio, sei persone soccorse nella notte. Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it Fuoco nella notte: brucia una Mercedes nel basso Salento, si sospetta il doloÈ accaduto a Taviano, nel centro abitato, intorno alle 3 e mezzo. Ad andare in fumo la vettura intestata a un 35enne del luogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per le indagin ... lecceprima.it Incendio nella notte facebook #Ferrara, nella notte #incendio in un alto edificio della zona Ovest della città, le fiamme partite dal piano interrato hanno invaso di fumo l’intera struttura: i #vigilidelfuoco, in azione con 12 squadre e 3 autoscale, hanno portato al sicuro 100 persone bloccate ai x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.