Paura in piena notte Rogo in un’abitazione Evacuate 40 persone Una donna in ospedale

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, un incendio si è sviluppato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio in via Parini 3, in città. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno evacuato tutte le 40 persone che abitavano nello stabile. Una donna è stata portata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta nell’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione nella notte fra sabato e ieri quando intorno alle 3 si è sviluppato un incendio in un appartamento all’ultimo piano del palazzo in via Parini 3, in città, dal quale i vigili del fuoco hanno fatto evacuare tutti i residenti (40 persone in totale). Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di domare le fiamme in tempi rapidi ma, a scopo precauzionale e per portare a termine tutte le verifiche necessarie, sono stati dichiarati temporaneamente inagibili anche l’appartamento del terzo piano e i tre appartamenti sottostanti lungo la verticale. La proprietaria dell’alloggio andato a fuoco a fuoco, una donna di 56 anni, è stata soccorsa dal personale del ’118’ e trasportata in ospedale per accertamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura in piena notte. Rogo in un’abitazione. Evacuate 40 persone. Una donna in ospedale Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 personeGrosseto, 12 aprile 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di stamattina in via Parini a Grosseto, dove un incendio ha interessato un edificio... Brucia il tetto di un'abitazione, famiglie evacuate nella notte: tanta paura, nessun feritoFiamme nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un'abitazione in via Pieve, a Forlì.