Incendi e focolai nei boschi del Mugello in azione i vigili del fuoco FOTO

Nella giornata di Pasqua, il 5 aprile, si sono verificati diversi incendi e focolai nei boschi del Mugello, con interventi dei vigili del fuoco. Le aree interessate sono state principalmente nella località Villore, nel territorio del Comune di Vicchio. Le autorità hanno mobilitato le squadre di pronto intervento per contenere e spegnere le fiamme che si sono sviluppate nel pomeriggio.

Incendi e focolai ieri, 5 aprile, Pasqua, nei boschi del Mugello, in particolare in località Villore, territorio che ricade nel Comune di Vicchio. Le fiamme, sulle cui origini si sta indagando, si sono sviluppate in più punti, come è possibile vedere dalla foto sopra riportata, diffusa dai vigili del fuoco. L'intervento, da parte del distaccamento dei pompieri di Borgo San Lorenzo, è scattato intorno alle 19, con tre automezzi. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il territorio ci sono volute diverse ore, tanto che l'intervento è terminato dopo la mezzanotte. In soccorso ai vigili del fuoco son intervenute anche squadre ‘Aib’ (Antincendio boschivo) della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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E' proseguito anche nella notte tra Pasqua e Pasquetta l'incendio boschivo sulle montagne della sponda est del Lago Maggiore. Nella giornata di domenica 5 aprile un nuovo fronte di fuoco ha ripreso a interessare le alture sopra Laveno-Mombello (Varese), g facebook