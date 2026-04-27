Notte del ' lavoro narrato 2026 edizione frasivolanti'

Da 13 anni il 30 Aprile di ogni anno ritorna la Notte del Lavoro Narrato, un'iniziativa ideata dal sociologo e narratore Vincenzo Moretti e che continua ad esistere con le proprie gambe, trovando sempre nuova linfa nelle menti e nelle vite delle persone che mantengono acceso questo incontro di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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