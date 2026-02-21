Chi è l’ex moglie di Kaspar Capparoni la modella Ashraf Ganouchi che lo fece arrestare | Mi accusò maltrattamenti e sequestro di persona

Ashraf Ganouchi, ex moglie di Kaspar Capparoni, ha raccontato di essere stata accusata di maltrattamenti e sequestro di persona. La modella tunisina ha spiegato che le accuse sono state fatte durante una separazione difficile, che ha coinvolto anche i loro figli. Ganouchi ha anche sottolineato di aver cercato di proteggere i bambini durante il periodo complicato. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si cerca di fare chiarezza sui fatti.

La prima moglie di Kaspar Capparoni è l’ex modella tunisina Ashraf Ganouchi. Con lei, Kaspar avrà due figli: Sheherazade, nata nel 1993, e Joseph, nato nel 2000. Nel 2003 la coppia avrà un divorzio molto travagliato soprattutto per l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona a carico dell’attore, il quale sarà arrestato in un primo momento e successivamente assolto. A tutto questo si aggiungerà anche l’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che porterà alla condanna al pagamento di 300.000 euro di multa per insulti nei confronti dell’ex moglie. Nel 2010 Kaspar si sposa con Veronica Maccarone, ex “schedina” scelta personalmente da Simona Ventura per l’edizione 20012002 di Quelli che il calcio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

