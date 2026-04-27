Oggi al Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un acceso confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini, caratterizzato da insulti e accuse reciproche. Le due partecipanti si sono scagliate l’una contro l’altra, scatenando una discussione intensa che ha coinvolto anche riferimenti a tematiche esoteriche. Il confronto si è svolto in modo acceso, portando a una serie di reciproche affermazioni che hanno suscitato attenzione tra i presenti.

Lo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2026 è deflagrato in tutta la sua potenza nella giornata di oggi, con le due protagoniste che si sono rinfacciate accuse tra le più surreali. Marini ha preteso da Elia il rispetto che, a suo dire, si deve a una star del suo rango: una che ha fatto film con Alberto Sordi e condotto Sanremo. Elia, a sua volta, ha rinfacciato alla collega di essere una che va elemosinando lavoro in giro perché non sa fare niente. Il tutto condito da accuse a sfondo esoterico e bodyshaming da scuola materna. Ma proviamo a ricostruire tutto dall’inizio. Antonella e Valeria non sono mai andate d’accordo e, all’inizio dell’anno, Marini avrebbe anche querelato Elia per alcune dichiarazioni rilasciate in tv.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non sai fare nulla”: Valeria Marini e Antonella Elia, scontro totale al GF Vip 2026 tra insulti e derive esoteriche

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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