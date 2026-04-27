Il clima nella casa del Grande Fratello Vip è diventato improvvisamente incandescente, trasformando il reality in un campo di scontro tra vecchie rivalità mai sopite. Il ritorno di una delle protagoniste più discusse ha riacceso tensioni che sembravano sopite. A meno di ventiquattr’ore dall’ingresso di Valeria Marini, la convivenza si è già trasformata in un susseguirsi di accuse, frecciate e momenti di forte tensione tra i concorrenti. Il pretesto ufficiale sarebbe stato il lancio del nuovo singolo “Divina”, ma il contesto televisivo si è rapidamente trasformato in uno scontro personale dai toni sempre più duri. Al centro della polemica si è ritrovata Antonella Elia, che avrebbe riaperto vecchi dossier e tensioni legate a rapporti difficili con la Marini, alimentando un confronto sempre più acceso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non sai stare in piedi”, “gravissimo”: Antonella Elia contro Valeria Marini, è scontro totale

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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