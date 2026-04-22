Nel 2026 si registra un record di 22 tornei Challenger disputati, un numero che supera di gran lunga quelli organizzati in passato. La crescita di questi eventi, che si trovano sotto il circuito principale, è stata particolarmente forte in Italia, dove nel 2000 si contavano solo otto tappe. Questa espansione evidenzia un incremento significativo delle competizioni di livello intermedio nel nostro Paese.

Gli Internazionali, le Atp Finals, le Final 8 di Coppa Davis. E poi c’è il tennis duro, genuino, formativo dei circuiti minori. L’Italia sta occupando tutti gli spazi possibili del calendario. È un piano strategico, portato avanti dalla Fitp di Angelo Binaghi, con il duplice obiettivo di promuovere lo sport della racchetta sul territorio e offrire una vetrina competitiva ai talenti locali. In attesa che dal 2028 parta il torneo 250 sull’erba, grazie all’acquisto della licenza di Bruxelles, quest’anno verrà aggiornato il record del numero di tappe Challenger, il circuito che sta al di sotto del tour maggiore. Siamo saliti a quota 22, due in più dell’anno scorso, che già aveva fatto segnare un primato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La carica dei Challenger: record di 22 tornei nel 2026. Chiamatelo "modello Italia"

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