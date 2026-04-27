Roma, 27 aprile 2026 - La corsa verso il Giro d’Italia 2026 si fa ancora più complessa con l’annuncio del ritiro di un ciclista di alto livello. Dopo le recenti rinunce di alcuni favoriti, anche un nome noto nel panorama internazionale ha deciso di non partecipare alla prossima edizione della gara. La partecipazione di altri big resta incerta, mentre gli organizzatori si preparano a definire il percorso definitivo.

Roma, 27 aprile 2026 - Archiviata la primavera delle Classiche Monumento, il focus comincia gradualmente e inevitabilmente a spostarsi sulla stagione dei Grandi Giri, con il Giro d'Italia 2026 ad aprirla il prossimo 8 maggio: se il piatto forte della startlist, come da annuncio ormai di mesi fa, sarà Jonas Vingegaard, il resto delle portate sta pian piano perdendo diverse pietanze più o meno pregiate. Neanche il tempo di metabolizzare il forfait sicuro di Joao Almeida e quello sempre più probabile di Richard Carapaz che ne arriva un altro: neanche Mikel Landa sarà al via della Corsa Rosa a Nesebar, in Bulgaria. Giro d'Italia 2026, neanche Landa sarà al via.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non c'è pace per il Giro d'Italia 2026: anche Landa dà forfait

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