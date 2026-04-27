Negli ultimi tempi si registra un aumento di segnalazioni riguardanti tartarughe apparentemente tranquille, ma in grado di mordere con forza. Questi esemplari, spesso tenuti come animali domestici, si comportano in modo imprevedibile e possono infliggere ferite serie con un morso. Le autorità sono state avvisate di evitare di avvicinarsi a questi animali, poiché un attacco potrebbe causare danni anche gravi.

In apparenza immobili e quasi “innocue”, ma capaci di trasformarsi in predatori fulminei. A pochi chilometri dalla Capitale torna l’allarme per la presenza della cosiddetta “tartaruga killer”, una specie aliena che sta colonizzando alcune aree naturali del Lazio e che, secondo gli esperti, potrebbe essere sempre più diffusa. Nella riserva di Torre Flavia, tra Ladispoli e Cerveteri, sono stati individuati negli ultimi giorni altri due esemplari di Chelydra serpentina, una delle specie di tartarughe considerate più aggressive al mondo. Una presenza che preoccupa gli studiosi e che si aggiunge a una serie di ritrovamenti già registrati negli ultimi anni nella zona romana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non avvicinatevi, possono staccare una falange con un morso”: cresce il fenomeno delle tartarughe azzannatrici

Notizie correlate

Tartarughe azzannatrici avvistate vicino Roma, l’esperto: “Possono tranciare il dito di un bambino”Nella riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli sono state avvistate delle tartarughe azzannatrici.

Scoppia parapiglia in un locale, reagisce e stacca con un morso la falange del dito al vigilanteSiena, 24 febbraio 2026 – Non c’era l’imputato in tribunale, neppure la vittima di quel morso.