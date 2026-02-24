Scoppia parapiglia in un locale reagisce e stacca con un morso la falange del dito al vigilante

Una rissa scoppiata in un locale è stata causata da un litigio tra due uomini. Uno dei partecipanti ha reagito in modo violento, aggredendo il vigilante presente con un morso che gli ha staccato una falange del dito. La scena si è conclusa con il aggressore che si è allontanato subito dopo, lasciando il vigilante ferito e shockato. La polizia sta cercando di identificare l’autore di questa aggressione improvvisa.

Siena, 24 febbraio 2026 – Non c'era l'imputato in tribunale, neppure la vittima di quel morso. Lo aveva afferrato così forte alla mano da staccargli addirittura la porzione della falange di un dito. Nessun faccia a faccia ieri in aula fra i protagonisti di questo episodio incredibile, accaduto in pieno periodo covid, era il febbraio 2022. Le regole da rispettare ancora stringenti nei locali visto che il virus continuava a circolare. Anche di questo probabilmente si parlerà nel processo che prende il via a fine giugno. E che vede imputato per lesioni gravi un giovane residente nella Valdelsa fiorentina, difeso dall'avvocato Gabriele Ingannamorte del foro di Firenze.