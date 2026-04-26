Tartarughe azzannatrici avvistate vicino Roma l'esperto | Possono tranciare il dito di un bambino
Nella riserva naturale di Torre Flavia, situata a Ladispoli, sono state avvistate delle tartarughe azzannatrici. Un esperto ha dichiarato che queste tartarughe sono in grado di tranciare il dito di un bambino. L'avvistamento ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, che sono stati invitati a mantenere distanza e a seguire le indicazioni delle autorità locali. La presenza di questi esemplari è stata segnalata nelle ultime ore.
Nella riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli sono state avvistate delle tartarughe azzannatrici. L'etologo Andrea Lunerti raccomanda di fare attenzione: "Sono pericolose, possono tranciare il dito di un bambino".🔗 Leggi su Fanpage.it
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