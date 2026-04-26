Tartarughe azzannatrici avvistate vicino Roma l'esperto | Possono tranciare il dito di un bambino

Nella riserva naturale di Torre Flavia, situata a Ladispoli, sono state avvistate delle tartarughe azzannatrici. Un esperto ha dichiarato che queste tartarughe sono in grado di tranciare il dito di un bambino. L'avvistamento ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, che sono stati invitati a mantenere distanza e a seguire le indicazioni delle autorità locali. La presenza di questi esemplari è stata segnalata nelle ultime ore.