Non autosufficienza Malacalza Spi Cgil | Basta rinvii la legge va finanziata Il welfare sia pubblico e universale

Da ilpiacenza.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Malacalza, segretario SPI-CGIL Piacenza, ha espresso preoccupazione riguardo ai ritardi nel finanziamento delle leggi dedicate alla non autosufficienza. Ha sottolineato l’urgenza di evitare ulteriori rinvii e ha ribadito che il welfare dovrebbe essere pubblico e accessibile a tutti. Nel suo intervento, ha ricordato che l’aspettativa di vita in Italia è aumentata di quasi vent’anni dal dopoguerra, raggiungendo nel 2023 circa 81 anni per gli uomini e 85 per le donne.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Claudio Malacalza, Segretario SPI-CGIL Piacenza«In Italia la speranza di vita è aumentata di quasi vent’anni nel dopoguerra: nel 2023 è stata stimata in 81 anni per gli uomini e 85 per le donne. Si tratta di un progresso straordinario, frutto di conquiste.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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