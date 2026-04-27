Non autosufficienza Malacalza Spi Cgil | Basta rinvii la legge va finanziata Il welfare sia pubblico e universale
Claudio Malacalza, segretario SPI-CGIL Piacenza, ha espresso preoccupazione riguardo ai ritardi nel finanziamento delle leggi dedicate alla non autosufficienza. Ha sottolineato l’urgenza di evitare ulteriori rinvii e ha ribadito che il welfare dovrebbe essere pubblico e accessibile a tutti. Nel suo intervento, ha ricordato che l’aspettativa di vita in Italia è aumentata di quasi vent’anni dal dopoguerra, raggiungendo nel 2023 circa 81 anni per gli uomini e 85 per le donne.
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Claudio Malacalza, Segretario SPI-CGIL Piacenza«In Italia la speranza di vita è aumentata di quasi vent’anni nel dopoguerra: nel 2023 è stata stimata in 81 anni per gli uomini e 85 per le donne. Si tratta di un progresso straordinario, frutto di conquiste.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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