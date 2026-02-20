David Quilici ha ottenuto la nomina a nuovo segretario della Lega Spi Cgil per la Piana, dopo la sua elezione all’unanimità. La decisione è arrivata in seguito alle recenti assemblee dei membri locali, che hanno riconosciuto la sua esperienza nel settore sociale. Quilici, già attivo in diverse iniziative di tutela dei pensionati, assume il ruolo per rappresentare i tre comuni di Agliana, Montale e Quarrata. La nomina rafforza la presenza del sindacato nella zona, dove si stanno affrontando nuove sfide sociali.

La Lega Spi Cgil ha un nuovo segretario per i tre comuni della Piana. David Quilici è stato eletto all’unanimità segretario della Lega Spi Cgil Agliana Montale Quarrata. Quilici ha 69 anni, ha lavorato come dirigente alla Würth srl ed è in pensione dal 2020. "Da anni collabora con Libera Pistoia e con lo Spi – riferiscono da Spi-Cgil – ed è sempre stato presente a tutte le iniziative che in questi anni abbiamo organizzato sui beni confiscati alle mafie, a partire dal terreno nel comune di Quarrata dove, da cinque anni, organizziamo anche un campo residenziale per giovani ragazze e ragazzi che provengono da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - David Quilici è il nuovo segretario per la Piana della Lega Spi Cgil

Lega Spi Cgil Valnerina: “Contrattazione sociale e condizioni aree interne sono le priorità territoriali”La Lega Spi Cgil Valnerina ha convocato l’assemblea generale per fare il punto sull’anno trascorso e analizzare le sfide del territorio.

Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi CgilQuesta mattina nel centro di Mocrone è stato installato un nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.