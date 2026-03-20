Il 26 e 27 marzo 2026 si tiene a Rimini la prima edizione di TechCare Expo, un evento dedicato al tema del welfare, della disabilità e della non autosufficienza. La fiera si svolge presso la Fiera di Rimini e coinvolge numerosi professionisti, aziende e rappresentanti istituzionali. La manifestazione si concentra sull’innovazione e sulle soluzioni pratiche in questi settori.

Il 26 e 27 marzo 2026 la Fiera di Rimini ospita la prima edizione di TechCare Expo, evento nazionale promosso dal Gruppo Maggioli che mette a confronto istituzioni, operatori sanitari e sociali, imprese e professionisti attorno a un tema sempre più urgente: come ripensare i modelli di cura e assistenza alla luce della trasformazione digitale e dei nuovi quadri normativi. L’appuntamento arriva in un momento di profondo cambiamento per il sistema welfare italiano. La riforma della disabilità avviata con il D.Lgs. 622024, il progressivo invecchiamento della popolazione, la crescente pressione sui servizi sociosanitari e l’ingresso dell’intelligenza artificiale nei contesti di cura stanno ridefinendo non solo le pratiche assistenziali, ma anche le responsabilità giuridiche, le tutele individuali e i modelli di finanziamento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - TechCare Expo, a Rimini il 26 e 27 marzo: welfare, disabilità e non autosufficienza al centro del dibattito

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