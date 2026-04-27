Non aprite quel link | attenzione alla truffa della Tessera Sanitaria

Negli ultimi giorni sono state segnalate numerose email che fingono di provenire dal Ministero della Salute, invitando i cittadini ad aprire un link sospetto. Questi messaggi, che sfruttano il nome e l’immagine dell’ente, cercano di ingannare riceventi ignari per ottenere dati personali o installare malware sui dispositivi. Le autorità hanno avvertito di non cliccare sui link e di eliminare immediatamente i messaggi sospetti.

Un nuovo tentativo di truffa informatica sta prendendo di mira i cittadini. Diverse sono le segnalazioni di e-mail che utilizzano illecitamente il nome e l'immagine del Ministero della Salute.Vengono inviati messaggi che avvisano i destinatari della presunta scadenza della tessera sanitaria o.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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