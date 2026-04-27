Nocera scontro con le vigiles per un parcheggio | coppia denunciata

A Nocera Inferiore, una coppia è stata denunciata giovedì scorso dopo aver avuto un alterco con due vigili urbani durante un episodio legato a un parcheggio. Secondo quanto riferito, i due agenti hanno segnalato un comportamento aggressivo e di resistenza da parte dei soggetti coinvolti. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno formalizzato le denunce.

? Cosa sapere Coppia denunciata a Nocera Inferiore per aggressione e resistenza a due vigiles giovedì scorso.. La Procura contesta oltraggio e tentata lesione per una manovra in retromarcia su via Garibaldi.. Una coppia di Nocera Inferiore è stata denunciata all’autorità giudiziaria dopo che, lo scorso giovedì lungo via Garibaldi, ha aggredito verbalmente due agenti della polizia municipale a causa di un’auto parcheggiata sul marciapiede. Il fatto si è consumato nei pressi di un bar della zona centrale, dove una vettura occupava illegalmente il passaggio pedonale. All’interno del veicolo si trovava una donna che stava aspettando un uomo presso l’attività commerciale adiacente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera, scontro con le vigiles per un parcheggio: coppia denunciata Notizie correlate Nocera, auto in sosta vietata poi insulti a due vigilesse: coppia denunciataAuto in sosta sul marciapiede, vengono richiamati dalla polizia municipale e volano insulti. Furto all’Esselunga con la tecnica della lattina di Coca Cola: denunciata una coppiaEntrano alle casse con un solo prodotto, ma sotto il giubbotto avevano nascosto cosmetici: intervento delle Volanti in via Carloni, merce recuperata... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incidente in un caseificio: il titolare perde una gamba mentre lavora la pasta; Giugliano, scontro tra auto all’alba a Varcaturo: morto un ragazzo di 17 anni; Rievocazioni storiche, è scontro. Lega all'attacco: La sinistra mortifica un'eccellenza umbra; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Le ipotesi di parità all'ultima giornata nel girone B. Nocera Inferiore, scontro tra due auto in via Atzori: traffico rallentatoPaura pochi minuti fa a Nocera Inferiore, dove si è verificato un incidente stradale in via Atzori. Coinvolte nello scontro una Fiat 500 bianca e una Fiat Panda gialla. agro24.it Qualiano si è svegliata avvolta da un dolore difficile da raccontare. Una tragedia improvvisa, assurda, che ha spezzato ieri la vita di Cristian Nocera, appena 17 anni, lasciando dietro di sé sgomento, rabbia e lacrime. L’incidente è avvenuto in via Ripuaria, in d - facebook.com facebook