Furto all’Esselunga con la tecnica della lattina di Coca Cola | denunciata una coppia

Furto all’Esselunga con la tecnica della lattina di Coca Cola: denunciata una coppia Entrano insieme, si muovono tra le corsie come normali clienti e arrivano alle casse con un solo prodotto in mano: una lattina di Coca Cola. Dopo aver passato la merce, i due hanno tentato di uscire senza pagare, ma sono stati fermati dal personale di sorveglianza, che ha notato come la coppia avesse nascosto altri oggetti sotto i vestiti. La refurtiva complessiva valeva circa 50 euro.

Entrano alle casse con un solo prodotto, ma sotto il giubbotto avevano nascosto cosmetici: intervento delle Volanti in via Carloni, merce recuperata e restituita Entrano insieme, si muovono tra le corsie come normali clienti e arrivano alle casse con un solo prodotto in mano: una lattina di Coca Cola. È da lì che parte la segnalazione di un furto avvenuto nella serata di ieri all’Esselunga di via Carloni, a Como. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, la donna si sarebbe aggirata tra gli scaffali del reparto cosmetici prelevando diversi articoli e nascondendoli sotto il giubbotto.🔗 Leggi su Quicomo.it Caccia ai cimeli delle Olimpiadi Milano Cortina: anche una lattina di Coca-Cola vuota vale qualcosa La caccia ai cimeli delle Olimpiadi di Milano e Cortina si fa sempre più curiosa. Atripalda, denunciata una coppia di trentenni per furto aggravato Contenuti correlati Argomenti discussi: Maxi (tentato) furto da 1.500 euro all’Esselunga: arrestato dai carabinieri, la complice scappa; Furto all’Esselunga: fermati i responsabili, merce restituita; Desenzano, furto da 4.500 euro all’Esselunga: arrestata 22enne; Furto da 1.500 euro all’Esselunga di Solbiate con Cagno: arrestato un 35enne. Provincia di Como, i ladri vanitosi all’Esselunga fanno incetta di prodotti di bellezza: fermato lui, in fuga leiArrestato un uomo per furto di cosmetici da 1.500 euro all'Esselunga di Solbiate con Cagno in provincia di Como. Recuperata la refurtiva dai Carabinieri di Como. Leggi i dettagli. comozero.it Solbiate, furto per oltre 2mila euro al supermarket, arrestato un rumeno 35enneFurto di merce per oltre 2mila euro ieri sera all’Esselunga di Solbiate con Cagno. I carabinieri hanno arrestato un rumeno ... espansionetv.it Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . Milano Cortina 2026 - The Peak di Coca Cola! - facebook.com facebook