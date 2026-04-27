Nocera auto in sosta vietata poi insulti a due vigilesse | coppia denunciata

Giovedì scorso, in via Garibaldi a Nocera Inferiore, una coppia è stata denunciata dopo aver parcheggiato un'auto sul marciapiede e aver successivamente insultato due vigilesse intervenute per richiamarli. La polizia municipale ha identificato i responsabili e ha presentato denuncia all’autorità giudiziaria. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui precedenti della coppia è stato reso noto.

Auto in sosta sul marciapiede, vengono richiamati dalla polizia municipale e volano insulti. E' stata denunciata all'autorità giudiziaria una coppia di Nocera Inferiore, che giovedì scorso, lungo via Garibaldi, ha insultato due vigilesse del comando di polizia municipale.I fattiGli agenti erano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Parcheggiano l'auto per passeggiare, poi scoprono il tentato furto: denunciata una coppia Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre autobus con studenti a bordo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nocera, auto in sosta vietata poi insulti a due vigilesse: coppia denunciata; Auto fuori controllo si schianta contro altri veicoli in sosta: c'è un ferito; Gomma tagliata nel parcheggio, derubato mentre monta quella di riserva; Moto tampona auto, il centauro viene sbalzato sui veicoli in sosta: è gravissimo in ospedale. Paura a Nocera, auto investe centauro e danneggia 2 auto in sosta: fermata dopo la fugaPaura a Nocera Inferiore, dove un'auto ha investito un centauro, per poi scontrarsi con due macchine ferme in sosta, danneggiandole, decidendo poi di non fermarsi. L'inseguimento con le forze ... ilmattino.it «Minori armati in strada, fate attenzione», denunce e segnalazioni a Nocera SuperioreA Nocera Superiore diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un gruppo di minorenni che, armati di taglierino, andrebbe a danneggiare le auto in sosta o ferme nel traffico. Un modo per creare ... ilmattino.it Qualiano si è svegliata avvolta da un dolore difficile da raccontare. Una tragedia improvvisa, assurda, che ha spezzato ieri la vita di Cristian Nocera, appena 17 anni, lasciando dietro di sé sgomento, rabbia e lacrime. L’incidente è avvenuto in via Ripuaria, in d - facebook.com facebook