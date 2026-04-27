Nessuna prova indica che Donald Trump abbia organizzato l’attentato di sabato sera da solo. La teoria secondo cui avrebbe pianificato l’attacco sta circolando tra alcuni ambienti, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli verificabili che supportino questa ipotesi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove che possano chiarire le responsabilità.

Donald Trump ha organizzato l’attentato di sabato sera? E’ questa la teoria che sta circolando in vari ambienti. C’è chi dice che il presidente americano l’avrebbe fatto per risalire nei sondaggi, chi ritiene che lo abbia fatto per distogliere l’attenzione mediatica dalle difficoltà legate alla guerra in Iran. C’è anche chi pensa che lo abbia orchestrato per giustificare una ripresa delle ostilità con Teheran. Vale quindi la pena di chiedersi se questa tesi sia plausibile o meno. La risposta, a ben vedere, è negativa. Innanzitutto, la storia politica americana dimostra che il subire attentati non si traduca automaticamente in un aumento dei consensi per i presidenti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - No, Trump non si è organizzato l’attentato da solo

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