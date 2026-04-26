Attentato a Trump non solo il presidente | quali erano gli altri obiettivi

Durante un evento dedicato ai corrispondenti della Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco, colpendo il presidente degli Stati Uniti. Secondo il ministro della Giustizia ad interim, l'aggressore avrebbe mirato anche ad altri membri della sua amministrazione. La polizia ha fermato l'uomo sul posto, e non sono stati segnalati decessi o feriti gravi tra i presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni dell'attentato.

Nel mirino dell'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca non ci sarebbe stato solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche i membri della sua amministrazione, come affermato all'emittente Nbc dal ministro della Giustizia ad interim Todd Blanche. Quest'ultimo ha spiegato, inoltre, che Cole Tomas Allen, l'uomo fermato per la sparatoria, non sta collaborando attivamente con le autorità. Blanche ha anche riferito che le autorità ritengono che il sospettato abbia viaggiato in treno dalla California a Chicago e poi a Washington, dove nei giorni scorsi si è registrato come ospite nell'hotel Hilton, che ieri ospitava l'evento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Attentato a Trump, non solo il presidente: quali erano gli altri obiettivi Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro Notizie correlate Trump, conferenza show dopo l’attentato: il presidente tra paura e rilancioDoveva essere una di quelle serate fatte di sorrisi, battute e flash, con la politica che si concede alla stampa per qualche ora. Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"Alle 22:31 di sera Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo l’attentato sventato durante la cena dei corrispondenti della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tra i Maga s’insinua la teoria del complotto: Falso l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania; L'attentato a Trump fu una messinscena, impazza la teoria del complotto Maga; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; I Maga ora non credono più all’attentato a Trump. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Da Netanyahu a Sanchez, la condanna per l’attentato a Trump. Meloni: Piena solidarietà. Ue: Violenza non ha posto in democraziaNetanyahu scioccato, Kallas (Ue) sollevata, il vice premier del Pakistan sconvolto. Sono le prime reazioni internazionali all’attentato durante la ... ilfattoquotidiano.it Spari a Trump, la reazione di Giorgia Meloni al tentativo di attentato contro il presidente >> https://tinyurl.com/39nfb55y - facebook.com facebook Attentato a Trump, la reazione della first Lady Melania x.com